Falta de manutenção elétrica na Venezuela deixa Roraima sem luz

O Estado de Roraima registrou blecautes durante o final de semana devido a problemas em uma linha de transmissão de energia na Venezuela que é responsável por parte do abastecimento na região, afirmou a Eletrobras, que controla a Eletrobras Distribuição Roraima, responsável pelo fornecimento local.

Os problemas acontecem em meio à crescente crise da Venezuela sob o governo de Nicolás Maduro, que tem visto uma hiperinflação e problemas de abastecimento levarem a uma fuga em massa de venezuelanos do país, inclusive para Roraima.

Autoridades brasileiras já afirmaram em ocasiões anteriores que o colapso da Venezuela gera preocupação com o abastecimento elétrico de Roraima, que importa parte de sua geração do país vizinho por meio de uma linha de transmissão que especialistas dizem que sofre de problemas crônicos de falta de manutenção no lado venezuelano.

“Na tarde de sábado houve um desligamento na linha de transmissão da Venezuela. Imediatamente o parque térmico da Eletrobras Distribuição Roraima foi acionado e restabeleceu o fornecimento de todo o sistema de Roraima, capital e interior”, afirmou a Eletrobras em nota.

A estatal disse que posteriormente, ainda no sábado, “ocorreram desligamentos de energia causados por problemas técnicos no sistema de distribuição”, mas o fornecimento foi retomado “pelo parque térmico da Eletrobras Distribuição Roraima”.

O envio de energia pelo sistema da Venezuela ao Estado, segundo a Eletrobras, foi retomado na tarde de domingo, por volta das 15 horas.

“O desligamento do suprimento de energia pela linha de transmissão da Venezuela foi causado por galhos de árvores na rede elétrica no trecho de Macagua/Las Claritas, na Venezuela e foi identificado na manhã de domingo, e providenciado a remoção dos galhos e solução dos danos causados”, completou a Eletrobras.

A estatal brasileira disse que no momento o fornecimento de energia a Roraima já retornou à normalidade, com suprimento da Venezuela e complementação pelo parque de termelétricas do Estado.

Em meio a blecautes mais constantes em Roraima devido aos problemas na Venezuela, autoridades do setor elétrico brasileiro têm estudado diversas soluções para aumentar a confiabilidade do suprimento no Estado da região Norte, inclusive a contratação de mais termelétricas ou até sistemas de baterias, conforme publicou a Reuters em novembro.