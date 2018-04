Facebook exigirá identificação de anunciantes políticos

Nova York, 6 abr (EFE).- O Facebook exigirá a identificação e a localização dos anunciantes que quiserem fazer publicidade política como medidas de verificação para “evitar interferências” nas eleições que ocorrerão em breve em vários países, entre eles Brasil e Estados Unidos.

As medidas foram anunciadas nesta sexta-feira pelo CEO da rede social, Mark Zuckerberg. Em comunicado divulgado no próprio perfil, o diretor da plataforma explicou que também será exigida uma verificação das pessoas que administram páginas com grande audiência para dificultar que utilizem contas falsas ou que divulguem “conteúdo divisivo”.

“Para requerer a verificação de todas essas páginas e anunciantes, contrataremos milhares de pessoas. Estamos comprometidos a fazer isto a tempo para os meses importantes antes das eleições de 2018 (nos Estados Unidos)”.