Exportações do Japão têm expansão anual de 16,2% em novembro

Tóquio – As exportações do Japão subiram 16,2% na comparação anual de novembro, ajudadas em parte pela forte demanda externa por aço e equipamentos para a produção de semicondutores, segundo dados publicados pelo Ministério de Finanças do país.

O resultado, que marcou o 12º mês consecutivo de alta, superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço de 15% nas exportações.

Em novembro, o Japão garantiu superávit na balança comercial de 113,4 bilhões de ienes. Pesquisa do jornal Nikkei sugeria que o país teria um déficit de 5,8 bilhões de ienes no último mês.

No comércio com os EUA, o superávit japonês cresceu 13,7% em novembro ante igual mês do ano passado, a 660,1 bilhões de ienes. O número tem sido acompanhado de perto desde que o presidente americano, Donald Trump, citou o Japão entre países que contribuem para o aumento do déficit comercial dos EUA.

Já os embarques japoneses para a China foram recordes, em volume, no mês passado. Fonte: Dow Jones Newswires.