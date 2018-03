Exportações de aço da China devem cair em 2018, diz executivo

Pequim – As exportações chineses de produtos ligados ao aço devem continuar a cair neste ano, devido à forte demanda doméstica e reduções na capacidade por conta de compromissos ambientais, disse o chairman da siderúrgica estatal Fujian Sangang Group.

A previsão vem depois de uma queda de 30,5 por cento nas exportações chinesas de aço no ano passado, para 75,43 milhões de toneladas, ao passo que a força dos preços domésticos e os altos lucros levaram a uma queda nos embarques para o exterior.

As tendências de oferta e demanda estão agora mais em linha, após reformas no lado do fornecimento, “embora a maioria dos setores usuários de aço tenham dado sinais de recuperação”, disse à Reuters Li Lizhang em meio à sessão anual do Parlamento chinês neste sábado.

A demanda de setores como infraestrutura, indústria e naval vai aumentar, disse ele, enquanto a oferta de aço também será um pouco maior neste ano em comparação com 2017.

A China, maior produtora mundial de aço, produziu 831,73 milhões de toneladas de aço bruto no ano passado. O país pretende eliminar cerca de 30 milhões de toneladas em capacidade excessiva como parte dos esforços de Pequim para reduzir a poluição atmosférica.