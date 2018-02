Exportação de petróleo da Arábia Saudita aumenta em dezembro

Reem Shamseddine and Karen Rodrigues, da Reuters

Khobar, Arábia Saudita – A Arábia Saudita aumentou levemente suas exportações de petróleo em dezembro para 7,045 milhões de barris por dia (bpd), mostraram dados oficiais nesta segunda-feira.

O maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que cortou sua produção desde o ano passado devido a um acordo feito entre o cartel e outros produtores para aliviar um excesso de oferta, bombeou 9,980 milhões bpd de petróleo em dezembro, de acordo com dados da Joint Organizations Data Initiative (Jodi).

Isso foi acima dos 9,891 milhões bpd em novembro, mas mesmo assim abaixo do limite de produção de 10,058 milhões bpd da Arábia Saudita acordado no pacto de fornecimento. A Arábia Saudita informou à Opep que bombeou 9,983 milhões bpd em janeiro.

As exportações da Arábia Saudita aumentaram em dezembro dos 7,016 bpd de novembro, devido a uma diminuição sazonal da demanda doméstica nos meses de inverno.

Em dezembro, o uso de petróleo na Arábia Saudita para gerar energia caiu para 260.000 bpd de 304.000 em novembro, os dados do Jodi mostraram, com as temperaturas amenas reduzindo a necessidade de ar condicionado.

A Opep e outros produtores, incluindo a Rússia, estenderam seu acordo para refrear a produção até o fim de 2018.