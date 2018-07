Exportação de carne suína do Brasil cai 18,9% no 1º semestre, diz ABPA

São Paulo – As exportações de carne suína do Brasil no primeiro semestre de 2018 totalizaram 278,3 mil toneladas, uma queda de 18,9 por cento ante as 343,3 mil toneladas de igual período do ano passado, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) nesta segunda-feira.

Em receita, as vendas do setor acumularam 567,2 milhões de dólares no primeiro semestre, ante 814,7 milhões de dólares entre janeiro e junho de 2017.

“Os bloqueios nas estradas ocorridos nos 10 últimos dias de maio ampliaram os impactos registrados pelo setor com o embargo imposto pela Rússia desde dezembro de 2017, o que fica explícito quando comparamos os desempenhos de maio e junho”, disse o presidente da ABPA, Francisco Turra.

“Com as notícias disseminadas no mercado sobre a importação de trigo russo pelo Brasil e os esclarecimentos técnicos já realizados entre as partes, temos, agora, expectativas mais otimistas quanto à retomada dos embarques de carne suína brasileira para a Rússia”, acrescentou Turra.

De acordo com a ABPA, Hong Kong foi o principal destino dos envios de carne suína brasileira, chegando a 79,3 mil toneladas no primeiro semestre, além da China que importou 69,8 mil toneladas no período, uma alta de 170 por cento ante o volume do primeiro semestre do ano passado.

Ainda segundo a entidade, as exportações brasileiras de carne suína em junho caíram 45,4 por cento na comparação anual, para 35 mil toneladas embarcadas.

