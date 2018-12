São Paulo – As exportações de carne de frango do Brasil devem fechar 2018 com queda de 5,1 por cento, para cerca de 4,1 milhões de toneladas, em meio a mudanças de critérios de abate na Arábia Saudita e restrições de compra na União Europeia, informou nesta quinta-feira a Associação Brasileira de Proteína Aninal (ABPA).

Em relação aos embarques de carne suína, a entidade prevê também um recuo de 8 por cento em 2018, para 640 mil toneladas, em virtude do embargo russo em boa parte do ano.