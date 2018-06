Exportação de carne de frango do Brasil despenca 8,5% com embargo

São Paulo – As exportações brasileiras de carne de frango caíram 8,5% no acumulado do ano até maio, com o maior exportador mundial sendo atingido por embargos comerciais impostos pela União Europeia após uma investigação de corrupção no setor, disse a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) nesta quinta-feira.

O volume de frango exportado no período foi de 1,6 milhão de toneladas, ante 1,75 milhão no mesmo período de 2017.

A ABPA disse que a receita de exportação caiu 12,3 por cento, para 2,6 bilhões de dólares, na mesma comparação.

Os embarques para a União Europeia caíram mais de 40 por cento, disse a ABPA. O Brasil vendeu 92,5 mil toneladas para a UE no período, abaixo das 151,8 mil toneladas um ano atrás.

A União Europeia suspendeu em abril as importações de proteínas brasileiras, principalmente aves, em uma decisão que afetou 20 unidades no país, sendo 12 da gigante BRF.

Bruxelas relacionou a proibição a “deficiências detectadas no sistema de controle oficial brasileiro” depois que uma investigação de empresas locais e autoridades de saúde descobriu que elas conspiravam para burlar a qualidade e as verificações de segurança.

Somente em maio, houve uma queda de 4,7 por cento no volume de frango embarcado para fora do Brasil, para 333,2 mil toneladas.

A ABPA disse que os volumes de exportação podem cair ainda mais depois que uma greve de 11 dias de caminhoneiros no mês passado bloqueou as estradas do Brasil e interrompeu severamente o fluxo de mercadorias para os mercados e portos.