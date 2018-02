Exportação de carne de frango do Brasil cai 8,8% em janeiro

São Paulo – As exportações brasileiras de carne de frango somaram 330,9 mil toneladas em janeiro, queda de 8,8 por cento ante igual mês do ano passado, informou nesta sexta-feira a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

“As exportações de janeiro deste ano apresentaram excelente desempenho quando comparamos com o histórico dos embarques registrados no período, exceto diante dos números de janeiro de 2017, quando houve uma alta histórica, disse o presidente-executivo da ABPA, Francisco Turra, em nota.

Segundo ele, as vendas para os Emirados Árabes Unidos, Japão e África do Sul foram os destaques positivos neste início de ano, e ajudaram o país a exportar mais do que o total embarcado em dezembro (321,1 mil toneladas).

Conforme a ABPA, a receita com as exportações em janeiro chegou a 521,9 milhões de dólares, queda 13,3 por cento frente janeiro do ano passado e praticamente estável ante dezembro.

Os números consideram todos os produtos, entre in natura e processados.

Rússia pesa

Em paralelo, as exportações de carne suína in natura totalizaram 45,2 mil toneladas em janeiro deste ano, queda de 17 por cento na comparação anual. A receita foi de 97,5 milhões de dólares, recuo de 21,8 por cento.

“As fortes vendas para a China e Hong Kong diminuíram os impactos causados pelo embargo russo à carne suína brasileira. O mercado chinês, por exemplo, incrementou suas compras em mais de 120 por cento em relação a janeiro de 2017”, disse Turra.