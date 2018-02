São Paulo – As exportações de café verde do Brasil recuaram para 2,327 milhões de sacas em janeiro, ante 2,451 milhões de saca um ano atrás, informou nesta sexta-feira o Conselho dos Exportadores de Café do país (Cecafé).

Do total embarcado em janeiro, 2,31 milhões de sacas foram de arábica (queda de 4,6 por cento) e 11,32 mil sacas de robusta (recuo de 49,3 por cento).