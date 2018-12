Exportação de café verde do Brasil cresce 25,9% em novembro, diz Cecafé

São Paulo – As exportações de café verde do Brasil, maior produtor e exportador global da commodity, somaram 3,42 milhões de sacas em novembro, alta de 25,9 por cento na comparação anual, mas abaixo do recorde de 3,6 milhões de sacas registrado em outubro, informou nesta segunda-feira o Cecafé.

Conforme o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, em novembro o país embarcou cerca de 3,2 milhões de sacas de café arábica (alta de 18,9 por cento) e 234 mil sacas de robusta (alta de 541,9 por cento).

“O bom desempenho das exportações de café em novembro reforça que, se não houver nenhum imprevisto em dezembro, vamos fechar o ano civil registrando cerca de 35 milhões de sacas exportadas. Esse volume retrata a recuperação do Brasil em relação ao ano anterior, com cerca de 13 por cento de incremento nas exportações”, afirmou o presidente do Cecafé, Nelson Carvalhaes, em relatório.