Exportação de café do Brasil mostra recuperação em junho, diz Secex

São Paulo – As exportações de café do Brasil no acumulado de junho se recuperaram na comparação com uma mínima de mais de uma década registrada em maio, quando a paralisação de caminhoneiros e a baixa oferta no país impactaram os despachos.

Os embarques de café em grão do maior produtor e exportador global atingiram 1,71 milhão de sacas de 60 kg até a quarta semana do mês (16 dias úteis), já superando o total registrado em todo o mês de maio, quando ficaram um pouco acima de 1,4 milhão de sacas, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

As exportações de café verde do Brasil em maio atingiram o menor volume mensal desde fevereiro de 2004, segundo dados do Conselho dos Exportadores de Café do país (Cecafé).

Em junho do ano passado, segundo a Secex, as exportações somaram 1,9 milhão de sacas.