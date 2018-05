Expectativas pioram e confiança do consumidor volta a cair, diz FGV

São Paulo – As expectativas pioraram com força e a confiança do consumidor brasileiro caiu em maio para o menor nível em sete meses, de acordo com os dados apresentados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) registrou queda de 2,5 pontos em maio e chegou a 86,9 pontos, segundo recuo seguido e o nível mais baixo desde os 85,8 pontos de outubro passado.

“A perda de otimismo atinge consumidores de todas as classes de renda e capitais e parece estar bastante relacionada às piores avaliações em relação às perspectivas para o emprego nos próximos meses”, explicou a coordenadora da Sondagem do Consumidor, Viviane Seda Bittencourt, em nota.

O resultado deveu-se ao recuo de 4,8 pontos do Índice de Expectativas (IE) que foi a 94,2 pontos, menor nível desde setembro de 2017 (93,1 pontos).

Isso compensou o avanço de 0,9 ponto do Índice de Situação Atual (ISA), para 77,2 pontos, o segundo maior patamar desde março de 2015.

A atividade econômica no Brasil vem mostrando dificuldade de engatar um ritmo sustentado de crescimento, apesar da inflação e juros baixos, com o desemprego ainda elevado.

Outra fonte de incerteza é a eleição presidencial de outubro, cujo cenário ainda está bastante aberto poucos meses antes do pleito.