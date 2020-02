As expectativas do mercado por um corte nas taxas de juros vão se enfraquecer à medida que o medo do coronavírus diminuir, disse o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) de St. Louis, James Bullard, à CNBC.

“Há uma alta probabilidade de que o coronavírus passe sem grandes impactos como ocorreu com outros vírus, seja um choque temporário e depois tudo volte”, afirmou Bullard à CNBC.