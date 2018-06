Expectativa para Selic este ano permanece em 6,5%, mostra Focus

São Paulo – As expectativas para a taxa básica de juros foram mantidas na pesquisa Focus com economistas, que ainda reduziram as projeções de crescimento e elevaram as contas para a inflação e o dólar este ano, depois que o Banco Central citou piora no mercado externo e recuperação “mais gradual” da economia brasileira neste ano.

O mercado continua vendo que a Selic terminará este ano a 6,5 por cento e 2019 a 8 por cento, mesmo cenário do grupo que reúne os que mais acertam as previsões, o chamado Top-5.

Na semana passada, o BC manteve a taxa básica de juros em 6,50 por cento ao ano como esperado, indicando, segundo especialistas, que não deve mexer tão cedo na Selic. Os investidores aguardam agora a ata do encontro a ser divulgada na terça-feira em busca da mais pistas sobre o pensamento do BC.

Os especialistas consultados no Focus elevaram a projeção para o dólar neste ano pela segunda semana seguida, a 3,65 reais, de 3,63 reais antes. Para 2019, a conta permaneceu em 3,60 reais.

Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), as estimativas sofreram fortes reduções — para 2018, os especialistas passaram a ver crescimento de 1,55 por cento e, para 2019, de 2,60 por cento, ante 1,76 e 2,70 por cento respectivamente antes.

Para a inflação, a estimativa de alta do IPCA chegou a 4,00 por cento em 2018, de 3,88 por cento na semana anterior, com a conta para 2019 permanecendo em 4,10 por cento.