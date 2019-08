Expectativa era que economia do Brasil crescesse 2,5% este ano, diz Mourão

Um dia depois da divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre do ano, com uma variação positiva de 0,4%, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, admitiu que a expectativa do governo era de que a economia do Brasil crescesse 2,5% este ano e que com o fraco desempenho estão arrecadando menos.

“Estamos no agiota, pagando R$ 400 bilhões de juros por ano, um déficit de R$ 139 bilhões, com um Orçamento que tinha sido calculado para crescer 2,5%, mas estamos crescendo menos”, ressaltou, durante discurso na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), onde evitou falar com a imprensa.

Segundo ele, o ministro da Economia, Paulo Guedes, “está raspando o tacho da Caixa Econômica Federal e do BNDES” para tentar fechar a conta do governo este ano e atender ao pedido de dinheiro para os ministérios.

De acordo com Mourão, todos os ministérios estão em dificuldade, “com as gargantas sedentas”, e incluiu nessa lista as Forças Armadas, “que estão enfrentando uma situação complicadíssima”, afirmou, sem dar detalhes, dizendo que “é preciso colocar o Brasil nos trilhos”.