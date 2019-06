Expectativa com novo chefe do BNDES é a melhor possível, diz Bolsonaro

Brasília – O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira, 18, que a expectativa com o nome indicado para a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, é “a melhor possível”. “Jovem, empreendedor, inteligente, tem tudo para dar certo”, disse Bolsonaro a jornalistas após a cerimônia de hasteamento da bandeira no Palácio do Planalto, que antecedeu a reunião de conselho do governo.

Bolsonaro comentou ainda que conhecia Montezano porque já morou no mesmo prédio do futuro chefe do BNDES. “Já o conhecia, por coincidência, ele já morou num prédio onde morei. Não tem nada a ver uma coisa com outra, coincidência apenas”, disse o presidente.

Pessoa à frente do banco nos últimos meses, Joaquim Levy pediu demissão da presidência do BNDES no último domingo, após Bolsonaro ameaçar tirá-lo do cargo publicamente.

Questionado sobre as críticas feitas pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao episódio, Bolsonaro respondeu que é a “opinião pessoal” do deputado federal e que as pessoas são “livres para criticar”. “Opinião pessoal dele respeitamos, somos livres para criticar”, disse.

Nos últimos dias, Maia fez críticas ao governo, uma delas envolvendo a saída de Levy do cargo. O presidente da Câmara disse ao jornal O Estado de S. Paulo que ficou “perplexo” pela forma como o ministro da Economia, Paulo Guedes, tratou o subordinado.

O deputado federal também reclamou da forma como Guedes avaliou o parecer da reforma da Previdência, apresentado pelo relator da proposta na Comissão Especial, Samuel Moreira (PSDB-SP).

Ao ser questionado sobre as críticas do ministro da Economia, Bolsonaro respondeu “que ambos podem criticar”. “Guedes também, assim como Rodrigo Maia, ambos podem criticar, não vejo problema nenhum em criticar, ouço as criticas de todo mundo, eu sou o que menos critica aqui”, disse.