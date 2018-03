EXAME realiza segunda edição do Fórum PPPs e Concessões

São Paulo — EXAME e a Hiria, empresa especializada no desenvolvimento de educação corporativa, realizam, em abril, a segunda edição do EXAME Fórum PPPs e Concessões. No evento, especialistas, empresários e autoridades vão debater as tendências e oportunidades de negócios em concessões de serviços públicos e parcerias público-privadas (PPPs) no Brasil.

O Fórum já tem confirmadas as presenças de Bruno Dantas, ministro do TCU; Adalberto Santos de Vasconcelos, secretário especial da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos; Rodolfo Torres dos Santos, superintendente da Área de Desestatização do BNDES; Bolivar Lamounier, cientista político e sócio-diretor da Augurium Consultoria; e Carlos Ari Vieira Sundfeld, professor de Direito Administrativo da FGV.

Entre os temas que serão apresentados e debatidos estão as eleições, o futuro político-econômico do Brasil e as consequências para as Concessões e PPPs; os cenários para o financiamento e as garantias para os projetos de PPPs e Concessões; os riscos jurídicos e a interpretação e o papel dos órgãos de controle em um cenário de crescimento de projetos de PPPs e Concessões no Brasil.

A edição de 2017 do fórum reuniu mais de 300 investidores e representantes do poder público. Uma pesquisa aplicada no evento apontou que os participantes tiveram mais de 95% de satisfação nos quesitos apresentação de conteúdo relevante e oportunidade de estabelecer contatos que ajudarão os meus projetos futuros.

O Exame Fórum PPPs e Concessões acontece no dia 9 de abril no Teatro Opus, em São Paulo. Para mais informações, acesse o site www.pppforum.com.br.