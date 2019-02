EXAME Fórum vai debater como aumentar a produtividade

São Paulo – Com o tema “Como aumentar a produtividade brasileira”, acontece na próxima segunda-feira a 4a edição do EXAME Fórum. Guido Mantega, Eduardo Campos, Marina Silva e Aécio Neves falarão individualmente sobre propostas e políticas voltadas para o assunto.

Dani Rodrik, professor de Ciências Sociais do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, fará a palestra de abertura sobre países que são destaque no assunto e o que o Brasil pode aprender com eles.

Atual presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa fala sobre “Produtividade e Instituições” e participa em seguida de um debate com Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho de Administração da GERDAU, Augusto Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União e Jerson Kelman, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O economista Gustavo Franco, o presidente da FIAT Cledorvino Belini, o cofundador da Natura Pedro Passos e o professor Besaliel Soares Botelho debaterão a questão da produtividade como motor de crescimento econômico.

Vice-Diretor de Educação e Habilidades e Assessor Especial de Política de Educação para o Secretário-Geral da OCDE, Andreas Schleicher falará sobre “Produtividade no mercado de trabalho e a importância da educação”.

O debate final contará com a presença de Naercio Menezes Filho, Coordenador do Centro de Políticas Públicas do INSPER, Rafael Lucchesi, diretor de Educação e Tecnologia da CNI, e Rodrigo Kede Lima. presidente da IBM Brasil.

O EXAME Fórum ocorre das 7h às 17h no teatro do Sheraton WTC Hotel em São Paulo e é feito com o apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A programação completa e outros detalhes estão disponíveis no site do evento.