EXAME Fórum PPPs e Concessões reúne hoje governadores e autoridades

São Paulo — Especialistas, empresários e autoridades debatem nesta terça-feira (27) — na terceira edição do EXAME Fórum PPPs e Concessões — as tendências e oportunidades de negócios em concessões de serviços públicos e parcerias público-privadas (PPPs) no Brasil.

O evento, promovido por EXAME, em parceria com a Hiria, empresa especializada no desenvolvimento de educação corporativa, reunirá 13 governadores, incluindo o de São Paulo, João Doria Jr, e autoridades como Joaquim Levy, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura.

Bruno Covas, prefeito da cidade de São Paulo, fará a abertura do fórum. Na sequência, começa a primeira rodada de conversas entre governadores, que, entre outras coisas, falarão sobre como pretendem transformar em realidade os projetos de PPPs, parcerias, concessões e desestatizações em seus estados.

Chefes de 12 estados são esperados para os debates, que serão divididos em três turnos. Do primeiro, participam Ratinho Jr, do Paraná; Rui Costa, da Bahia; Wellington Dias, do Piauí e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul.

No segundo debate, falarão os governadores Ronaldo Caiado, de Goiás; Wilson Miranda, do Amazonas; Helder Barbalho, do Pará; e Flávio Dino, do Maranhão.

Os governadores Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul; Carlos Moisés, de Santa Catarina; Renato Casagrande, do Espírito Santo, e Renan Filho, de Alagoas, participam da terceira etapa de conversas.

Em painel sobre segurança regulatória e jurídica, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, falará sobre como devem ser organizados os sistemas de controle na infraestrutura.

Levy, presidente do BNDES, falará sobre origem de recursos, além das modalidades de financiamento e garantias e os fatores de atração para o investimento privado em PPPs e Concessões.

Acompanhe a cobertura completa do EXAME Fórum PPPs e Concessões ao longo do dia em EXAME.com.