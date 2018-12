EXAME Fórum discute a economia criativa nesta sexta-feira

São Paulo — A economia criativa é tema de mais um EXAME Fórum nesta manhã de sexta-feira, 14 de dezembro. O evento acontece em São Paulo, com transmissão ao vivo no Facebook e no site EXAME das 9h às 12h30. Os participantes vão discutir as oportunidades e dificuldades para negócios baseados em cultura – desde megaeventos como a Comic Com Experience e o Rock in Rio até filmes, peças de teatro e produções musicais.

O EXAME Fórum Cultura e Economia Criativa tem a participação do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, futuro secretário da mesma pasta no governo de São Paulo, além de líderes empresariais, especialistas e outras autoridades. Leitão fará uma palestra sobre os efeitos colaterais positivos do investimento em economia criativa.

Outro destaque desse EXAME Fórum é Tom Fleming, consultor inglês e uma das maiores autoridades globais em economia criativa. Ele fará uma apresentação por videoconferência com o tema “Geração de renda, valor e inovação em negócios criativos”.

O evento terá também a apresentação de um estudo sobre o impacto econômico de 27 anos da Lei Rouanet de incentivo à cultura. Será apresentado por Luiz Gustavo Barbosa, da Fundação Getulio Vargas. Depois da apresentação, Barbosa vai debater o tema com Ricardo Piquet, presidente do Museu do Amanhã, Cristiane Olivieri, autora do livro “Cultura Neoliberal – Leis de incentivo como política de cultura”, e José Paulo Martins, secretário de fomento do Ministério da Cultura.

O EXAME Fórum Cultura e Economia Criativa ainda inclui mais dois debates. O primeiro tem como tema o impacto econômico da cultura no Brasil, tanto na geração de riquezas como na arrecadação de impostos. Estão nele Sergio Alexandre, da consultoria PwC, Pierre Mantovani, presidente da Comic Com Experience Brasil (CCXP) e do Omelete Group, e Luís Justo, presidente do Rock in Rio.

Outro debate vai enfocar os direitos autorais e a propriedade intelectual na internet. Participarão dele Carolina Panzolini, coordenadora geral de regulação em direitos autorais do Ministério da Cultura, Glória Braga, superintendente executiva do Ecad, e o advogado especializado Victor Drummond.

Acompanhe a transmissão ao vivo na página de EXAME no Facebook ou na página inicial do site EXAME das 9h às 12h30.