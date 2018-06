EXAME Fórum Amazônia discutirá oportunidades de negócios em Manaus

São Paulo — Com o tema “Os negócios na capital verde do Mundo”, o EXAME Fórum Amazônia vai discutir as oportunidades de negócios em Manaus, bem como os entraves que precisam ser solucionados na região.

O Fórum terá a participação de representantes do governo, líderes empresariais, consultores e economistas. Entre os nomes confirmados estão José Luís Gordon, diretor de planejamento e gestão da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), Jaime Benchimol, presidente do grupo Fogás e da rede de lojas Bemol, Wilson Périco, presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Samuel Barreto, gerente nacional de água da ONG The Nature Conservancy e Rogério Tavares, vice presidente da Aegea Saneamento.

Para o diretor de redação da EXAME, André Lahóz Mendonça de Barros, que estará presente no evento, o EXAME Fórum Amazônia é o primeiro projeto de muitos para a região Norte. “A Amazônia é sempre um tema de muita preocupação na questão ambiental não apenas para o Brasil, mas para todo o planeta. O objetivo do encontro é justamente tratar do equilíbrio entre o desenvolvimento econômico desejável e a sustentabilidade”, diz.

O EXAME Fórum Amazônia será realizado na próxima terça-feira, dia 26, das 8h às 17h30, no Studio 5 Centro de Convenções, em Manaus. Para participar, basta fazer a inscrição gratuita no site EXAME.