EXAME Fórum Amazônia discute hoje os negócios na região Norte

São Paulo — Com o tema “Os Negócios na Capital Verde Mundo”, acontece, nesta terça-feira (26), o EXAME Fórum Amazônia. O evento em Manaus (AM) vai reunir autoridades, especialistas e líderes empresariais para discutir as oportunidades de negócios na região Norte do país. Vai ser transmitido ao vivo na página de EXAME no Facebook e no site, começando às 9h.

O EXAME Fórum Amazônia terá uma palestra de Gustavo Leal, diretor de operações do Senai Nacional, sobre a indústria 4.0. Leal vai discutir a situação do setor industrial brasileiro em relação aos avanços tecnológicos e as oportunidades trazidas por eles.

Um debate sobre a revolução digital e o novo ciclo industrial da Zona Franca de Manais vai reunir José Luís Gordon, diretor de Planejamento e Gestão da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii); Jaime Benchimol, presidente do grupo Fogás e da rede de lojas Bemol; e Rodrigo Godoy, diretor do Instituto Áquila.

A Zona Franca de Manaus ainda será tema de mais um debate. Ele vai abordar o futuro desse polo econômico e seu papel no desenvolvimento regional e na preservação da Amazônia. Participarão desse encontro Gustavo Igrejas, superintendente adjunto executivo da Zona Franca de Manaus; Wilson Périco, presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas e diretor da Fieam; e Serafim Correa, ex-prefeito de Manaus e deputado estadual no Amazonas.

As soluções para os problemas logísticos do Amazonas e da região serão o tema de uma apresentação de Olivier Girard, sócio da consultoria Macrologística. Na sequência, Girard vai debater o tema com Francimar Rodrigues Maciel, diretor de crédito do Banco da Amazônia.

O EXAME Fórum Amazônia terá também uma palestra de Lucas de Aragão, cientista político, sócio da consultoria Arkos e colunista de EXAME. Aragão vai apresentar sua análise do cenário político brasileiro e as perspectivas para as eleições deste ano.

Outra palestra, de Ricardo Guimarães, presidente da consultoria Thymus Branding, vai abordar o potencial da Amazônia como marca mundial. Ela será seguida por um bate-papo com a participação do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e do governador de Rondônia, Daniel Pereira.

Já Mariano Cenamo, cofundador do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (Idesam) vai abordar a relação entre negócios e sustentabilidade. Cenamo ainda vai discutir a questão com Olinda Canhoto, pesquisadora do Centro de Biotecnologia da Amazônia, e Manuel Cardoso, professor da Universidade Federal do Amazonas e diretor-executivo da Map Technology.

André Lahóz Mendonça de Barros, diretor editorial de EXAME, fará uma apresentação sobre o quadro do saneamento no Brasil e na região Norte.

A palestra de Lahóz será seguida por um debate sobre o desafio de usar a água e conservar o equilíbrio hídrico. Terá a participação de Angelo Lima, secretário-executivo do Observatório de Governança da Água; Rogério Tavares, vice-presidente da Aegea Saneamento; e Naziano Filizola Júnior, professor da Universidade Federal do Amazonas.

Acompanhe o EXAME Fórum Amazônia ao vivo na página de EXAME no Facebook e no site, das 9h às 17h.