EXAME Fórum Amazônia debate potencial econômico e ambiental da região

Belém — Acontece na manhã desta sexta-feira (7), em Belém, o EXAME Fórum Amazônia. Com o tema “O futuro da Amazônia: caminhos para aproveitar a riqueza natural com sustentabilidade”, o evento reúne autoridades, especialistas e líderes empresariais para discutir os desafios e as perspectivas da mineração, do agronegócio e da logística na região.

O encontro começa com uma palestra que aborda o conteúdo do último relatório do Painel Intergovernamental para a Mudança Climática da Onu, o IPCC. Em outubro, a entidade divulgou, em estudo, as novas perspectivas para o planeta diante do fenômeno do aquecimento global – que deve se limitar a apenas 1,5°C até 2030, na comparação com a era pré-industrial.

Em seguida, há um debate, mediado por EXAME, sobre como é possível aproveitar a riqueza natural da região amazônica com o mínimo impacto socioambiental possível. Participam Raul Porto, gerente executivo do Instituto Brasileiro de Mineração, Fábio Abdala, gerente de sustentabilidade da Alcoa, e João Meirelles, diretor do Instituto Peabirú.

Outra palestra com o presidente do Banco da Amazônia, Valdecir Tose, apresenta as vias de financiamento de uma economia verde na região.

Na sessão seguinte, o tema é a expansão da fronteira agrícola no estado do Pará com Valdecir Tode, do Banco da Amazônia, Carlos Xavier, da Federação da Agricultura e da Pecuária do Pará, e Altair Burlamaqui, pecuarista do município de Castanhal.

Mais uma palestra compõe a manhã: Olivier Girard, sócio da consultoria Macrologística, fala sobre os nós logísticos do Pará e da região norte do país, e segue em talk show mediado por EXAME.

Ainda na roda de debates, entra a temática do desafio das cidades da região amazônica, com a participação de Zenaldo Coutinho, prefeito de Belém, Eduardo Corrêa Tavares, secretário de planejamento do Amapá e Rogério Tavares, vice-presidente da Aegea.

Para encerrar o evento, Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados participa de um talk show mediado por EXAME sobre os desafios do novo presidente do Brasil.

Acompanhe a cobertura do EXAME Fórum Amazônia aqui no site EXAME.