EXAME Fórum Amazônia abordará oportunidades na região Norte

São Paulo – EXAME realizará, no próximo dia 21 de março, o EXAME Fórum Amazônia. O evento em Porto Velho (RO), terá o tema “Mais riqueza e sustentabilidade – como deve ser o próximo salto competitivo da Amazônia”. Nele, autoridades, empresários, consultores e economistas vão discutir as oportunidades de negócios na região.

O EXAME Fórum Amazônia vai debater o agronegócio e a exploração sustentável da floresta, assim como os entraves que precisam ser solucionados na região. “A Amazônia é sempre um tema de muita preocupação na questão ambiental não apenas para o Brasil, mas para todo o planeta. O objetivo do encontro é justamente tratar do equilíbrio entre o desenvolvimento econômico desejável e a sustentabilidade”, diz André Lahóz Mendonça de Barros, diretor editorial de EXAME.

O governador de Rondônia, Confúcio Aires Moura, fará a abertura do evento. Entre os palestrantes já confirmados estão nomes como Arthur Virgílio Neto, prefeito de Manaus, para o debate “Como aproveitar, sem devastar, a grande riqueza verde”. Sérgio Vale, economista-chefe da consultoria MB Associados e colunista do site EXAME, falará sobre a recuperação da economia e as perspectivas de 2018 e 2019.

Rodrigo Lima, diretor da consultoria Agroicone, Mary Braganhol, secretária estadual de Agricultura, e Alaerto Luiz Marcolan, chefe-geral da Embrapa Rondônia, vão debater o potencial da agricultura, da pecuária e da agroindústria na Amazônia. Olivier Girard, sócio da consultoria Macrologística, fará apresentação sobre os gargalos de infraestrutura na região e suas possíveis soluções. Lucas Aragão, cientista político e sócio da consultoria Arko, conversará sobre o cenário político e as eleições de 2018.

Com patrocínio do governo do estado de Rondônia e apoio da Faculdade Porto, conveniada FGV, o encontro acontece das 8h às 12h30 do dia 21 de março, nas dependências da própria faculdade.

As inscrições para o EXAME Fórum Amazônia já estão abertas.