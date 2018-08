EXAME Fórum 2018 vai discutir a educação e a economia no Brasil

São Paulo — No próximo dia 3, acontece em São Paulo o EXAME Fórum 2018. O evento vai reunir autoridades, empresários, especialistas e pré-candidatos à Presidência da República para discutir as perspectivas para os negócios e o desenvolvimento da economia e da educação no Brasil nos próximos quatro anos.

O EXAME Fórum deste ano será dividido em duas partes. De manhã, o tema será como proporcionar uma educação de qualidade a todos os brasileiros, uma questão fundamental para o Brasil avançar. À tarde, o foco será nos candidatos à Presidência, suas propostas para o país e os efeitos que as política públicas poderão ter na economia e nos negócios.

A manhã começa com uma discussão sobre a experiência de Portugal na educação, que pode indicar caminhos para o Brasil. Portugal conseguiu avançar no Pisa, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Quem vai falar como isso foi feito é o professor Nuno Crato, ex-ministro da educação e ciência do país europeu.

Cândido Bracher, presidente do Itaú Unibanco, sobe ao palco em seguida para abordar a importância da educação na produtividade e na competitividade do Brasil. Já Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, falará sobre o papel da educação na formação da ética e da cidadania. Bracher e Barroso vão, em seguida, debater como fazer da educação uma agenda nacional.

Priscila Cruz, presidente-executiva do Movimento Todos Pela Educação, vai ao EXAME Fórum apresentar sua proposta suprapartidária de estratégia para a educação básica brasileira. A organização que ela preside elaborou uma lista de prioridades para o período de 2019 a 2022. Se essas ações forem realizadas, o Brasil chegará a 2022 com avanço substancial no nível educacional da população, com consequências benéficas para a economia e os negócios.

Entre os debates que vão acontecer na tarde do dia 3, está uma discussão sobre a política e a agenda econômica necessária para o país. Os debatedores serão Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, Elena Landau, presidente do conselho acadêmico do Livres, e Fernando Borges, diretor da empresa de investimentos Carlyle South America.

As propostas de Geraldo Alckmin, candidato à Presidência pelo PSDB, para a economia e para a educação serão apresentadas pelo economista Persio Arida, coordenador de seu programa econômico. Já Marina Silva, candidata da Rede, vai apresentar suas próprias propostas.

