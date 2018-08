EXAME Fórum 2018 debate a educação e o futuro da economia brasileira

São Paulo — O EXAME Fórum 2018, que acontece no dia 3 de setembro, no Hotel Unique, em São Paulo, terá como foco dois temas imprescindíveis na agenda de desenvolvimento do país: economia e educação. O fórum reúne candidatos à presidência da República, autoridades, empresários e especialistas para debater os temas e como é possível avançar nessas áreas nos próximos quatro anos. Os ingressos para acompanhar os debates já estão à venda e as vagas para participar do encontro são limitadas.

Enquanto os presidenciáveis terão a chance de apresentar suas propostas em relação à economia e à educação para os próximos quatro anos, os painéis trazem cases de sucesso de outros países e iniciativas de instituições que estão mudando o caminho da educação no Brasil. Marina Silva, da coligação Rede-PV, já confirmou a presença no evento.

Os debates têm início com palestra de Nuno Crato, ex-ministro da educação de Portugal, que irá abordar a receita do país europeu para avançar no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). Portugal é hoje um dos mais bem colocados no ranking da avaliação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que mede o nível educacional de jovens de 15 anos por meio de provas de Leitura, Matemática e Ciências.

Logo na sequência, Cândido Bracher, presidente do Itaú Unibanco, sobe ao palco para falar da importância da educação na produtividade e na competitividade do Brasil. Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, discorre sobre o papel da educação na formação da ética e da cidadania, e se junta a Bracher para apontar caminhos para fazer da educação uma agenda nacional.

Priscila Cruz, presidente-executiva do Movimento Todos pela Educação, encerra as apresentações da manhã com a palestra “Educação Já! Uma proposta suprapartidária de estratégia para a educação básica brasileira e prioridades para 2019-2022”.

Na parte da tarde, o debate “A política e a agenda econômica necessária para o país” encerra as discussões com a presença de Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, economista e sócio da Tendências Consultoria; Elena Landau, presidente do conselho acadêmico do Livres, economista e advogada; e Fernando Borges, diretor da Carlyle South America.

O EXAME Fórum tem abertura prevista para as 8h e encerramento às 17h45. Para mais informações ou para realizar a inscrição acesse: www.exameforum.com.br.