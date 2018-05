EXAME e CNI realizam hoje o Fórum Inovação com o tema Indústria do Futuro

São Paulo — EXAME e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizam nesta manhã, em São Paulo, o EXAME Fórum Inovação, com o tema A Indústria do Futuro. O evento conta com a presença de líderes empresariais, autoridades e especialistas. Nele, será divulgado um estudo inédito sobre riscos e oportunidades do Brasil frente às inovações da indústria 4.0.

O estudo foi realizado por pesquisadores envolvidos no Projeto Indústria 2027, iniciativa da CNI e do Instituto Euvaldo Lodi. Ele aponta oito grupos de tecnologias – como internet das coisas, inteligência artificial e biotecnologia – que vão impactar dez setores produtivos da economia nos próximos cinco anos.

Os resultados dessa pesquisa serão apresentados por Luciano Coutinho, coordenador-geral do Projeto Indústria 2027 na Unicamp, e João Carlos Ferraz, coordenador-executivo do Projeto Indústria 2027 na UFRJ. As universidades são responsáveis pela execução técnica do projeto.

O EXAME Fórum Inovação acontece num momento em que a busca pela inovação caminha a passos lentos no Brasil. O país está na 69º posição do Índice Global de Inovação, principal ranking internacional sobre o tema, atrás de nações econômica e industrialmente menos expressivas como Bahrein, Macedônia e Kuwait. Nos últimos sete anos, o Brasil despencou 22 posições nesse ranking.

Para sair da contramão do mundo, diversas iniciativas tem ganhado força no país, entre as quais a Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), coordenada pela CNI. No Fórum, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, falará sobre os esforços da indústria para melhorar o ambiente de inovação no país. Já Pedro Wongtschowski, vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Ultra e líder da MEI, apresentará os avanços obtidos nos últimos dez anos.

O EXAME Fórum Inovação terá também um painel mediado por André Lahóz Mendonça de Barros, diretor editorial de EXAME. Participarão desse debate Cristina Palmaka, presidente da SAP Brasil; Mauro Kern, vice-presidente executivo de engenharia da Embraer; Dan Ioschpe, presidente da Iochpe-Maxion; Bernardo Gradin, presidente da GranBio; e Besaliel Botelho, presidente da Bosch América Latina. Esses líderes empresariais vão discutir o que falta para que o Brasil conquiste a excelência em inovação.

O evento ainda terá uma palestra de Soumitra Dutta, ex-reitor e professor de gestão empresarial no SC Johnson College of Business, da universidade Cornell, no estado americano de Nova York. Dutta vai falar sobre a transformação digital e cognitiva pela qual passa a indústria no mundo inteiro, com foco nas perspectivas para o Brasil.

O EXAME Fórum Inovação será transmitido ao vivo no site EXAME e na página de EXAME no Facebook, das 9h30 às 12h30.