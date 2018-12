Europeus dizem que membros do G20 concordam em reformar a OMC

Buenos Aires – Autoridades europeias disseram que as nações do G20 concordaram em reformar a Organização Mundial do Comércio (OMC) em um rascunho preliminar do comunicado que será divulgado no final da reunião de dois dias do bloco, neste sábado.

As autoridades também disseram que o trecho sobre migração e refugiados no rascunho do comunicado seria mantido a um mínimo, enquanto a redação sobre a mudança climática não mostraria nenhum retrocesso. O comunicado ainda precisa do endosso final das nações que integram o bloco.