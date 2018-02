Europa cresce mais que Reino Unido

Mesmo faltando um ano para a retirada do Reino Unido da União Europeia, o país já começa a sentir os efeitos deste divórcio. Nesta quarta-feira, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat) divulgou o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do bloco europeu e de seus 28 países membros, e revelou que o crescimento do Reino Unido foi menor do que o do bloco pela primeira vez em 8 anos.

Segundo o gabinete, a produção industrial foi fator essencial para o crescimento do bloco, que apontou crescimento em conjunto de todos os países que o compõe. Porém, o Reino Unido ficou de fora da comemoração, porque cresceu menos ao longo dos quatro trimestres de 2017. No primeiro, por exemplo, o Estado teve um ganho de 2,1%. Já no último trimestre, o ganho foi de somente 1,5%.

As incertezas sobre o divórcio, marcado para março de 2019, fizeram com que os investimentos e o consumo diminuíssem, desacelerando o crescimento britânico.