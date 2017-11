EUA: vendas de imóveis novos atingem maior nível em 10 anos

As vendas de imóveis novos nos Estados Unidos subiram em outubro pelo segundo mês seguido, e chegaram ao seu auge deste o estouro da bolha imobiliária, há 10 anos, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (27).

O aumento poderia mostrar uma recuperação sustentada após vários meses de quedas, devido a um ajuste da oferta e aos preços elevados.

Contudo, o resultado de outubro foi impulsionado pelos negócios no sul dos Estados Unidos, que sofreram os efeitos da passagem de vários furacões.

A venda de imóveis novos subiu 6,2% em comparação com setembro, acumulando 685 mil em um ano – o ritmo mais alto de crescimento desde outubro de 2007, disse o Departamento de Comércio em seu informe mensal.

O resultado superou o declínio de 2,5%, esperado por analistas.

As estimativas, contudo, estão sujeitas a variações. As vendas de setembro, que originalmente tinha sido divulgadas como as maiores em 10 anos, foram corrigidas para baixo.