EUA vão impor tarifa de 10% sobre aeronaves da União Europeia

Os Estados Unidos vão impor tarifas de 10% sobre aeronaves e 25% sobre outros produtos industriais e agrícolas da União Europeia (UE) como parte de um prêmio de penalidade da Organização Mundial do Comércio (OMC) em um caso de subsídio de longo prazo para o setor aéreo, disse uma autoridade do escritório do Representante de Comércio dos EUA nesta quarta-feira, 2.

A tarifa sobre aeronaves, no entanto, não se aplicará às peças dos aviões, disse a autoridade em teleconferência com jornalistas, poupando a produção da Airbus no Alabama de custos mais altos, bem como o uso pela Boeing de peças europeias em sua produção nos EUA.

As tarifas devem entrar em vigor em 15 de outubro, disse a autoridade. Não especificou, no entanto, a quantidade total de mercadorias da UE que sofrerão com as tarifas.

A OMC decidiu nesta quarta-feira autorizar os Estados Unidos a impor tarifas de importação sobre 7,5 bilhões de dólares em produtos europeus por causa de subsídios ilegais concedidos pela União Europeia à Airbus.