EUA vão comprar 30 milhões de barris de petróleo para reserva estratégica

O Departamento de Energia dos Estados Unidos disse nesta quinta-feira que vai comprar 30 milhões de barris de petróleo para a Reserva Estratégica de Petróleo do país, em passo inicial para cumprir diretiva do presidente Donald Trump de que as reservas sejam preenchidas para ajudar produtores domésticos da commodity.

A reserva, em cavernas nas costas do Texas e da Louisiana, tem capacidade para 77 milhões de barris adicionais. A solicitação dos primeiros 30 milhões de barris está focada na compra de pequenos e médios produtores, disse o Departamento de Energia.

O Departamento de Energia comprará até 11,3 milhões de barris de petróleo tipo “sweet” e até 18,7 milhões de barris de petróleo “sour” bruto. A data de entrega é de 1º de maio a 30 de junho e as propostas devem chegar em 26 de março, informou o departamento.

Parte do financiamento para uma compra total de 77 milhões de barris teria de ser determinada por nova legislação.

O Departamento de Energia disse que está trabalhando com o Congresso para finalizar o financiamento para apoiar a compra completa, que pode custar cerca de 2 bilhões de dólares ou mais, dependendo dos preços.

O Departamento de Energia disse que a reserva pode receber até 685.000 barris por dia de petróleo bruto.

“Com sua extensa infraestrutura de armazenamento, oleoduto e marinha ao longo da Costa do Golfo, a SPR ajudará a aliviar as perturbações relacionadas ao petróleo em nossa economia”, disse Steven Winberg, secretário assistente de energia fóssil do departamento.