EUA tiveram em 2018 maior déficit comercial em 10 anos

O déficit comercial dos Estados Unidos alcançou em 2018 seu maior nível em 10 anos, apesar dos esforços do presidente Donald Trump para reduzi-lo, anunciou nesta quarta-feira o Departamento de Comércio.

Os Estados Unidos registraram, além disso, no ano passado recordes de importações de bens procedentes da China, México e União Europeia.

Os Estados Unidos registraram déficit na balança comercial de US$ 59,8 bilhões em dezembro, aumento de 19% em relação ao mês anterior, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam menor saldo negativo, de US$ 57,3 bilhões.

Neste período, as exportações dos EUA recuaram 1,9%, a US$ 205,12 bilhões, enquanto as importações subiram 2,1%, a US$ 264,89 bilhões.

Com a China, os EUA registraram déficit comercial de US$ 38,7 bilhões, enquanto com o Brasil houve superávit comercial de US$ 800 milhões em dezembro.

O saldo negativo de novembro foi revisado para cima, de US$ 49,31 bilhões para US$ 50,3 bilhões.