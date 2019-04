EUA têm queda de 3,4% no déficit comercial de fevereiro

São Paulo — Os Estados Unidos tiveram leve queda no déficit comercial de fevereiro, à medida que suas exportações subiram em ritmo mais forte do que suas importações.

Dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Comércio mostram que o déficit na balança comercial dos EUA diminuiu 3,4% em fevereiro ante o mês anterior, a US$ 49,38 bilhões. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta do saldo negativo, a US$ 53,8 bilhões.

Já o déficit de janeiro foi ligeiramente revisado para baixo, de US$ 51,15 bilhões para US$ 51,13 bilhões.

Em fevereiro, as exportações dos EUA subiram 1,1% ante o mês anterior, a US$ 209,69 bilhões, enquanto as importações tiveram alta mais modesta, de 0,2%, a US$ 259,07 bilhões.

Apenas com a China, os EUA tiveram déficit comercial de US$ 30,1 bilhões em fevereiro, US$ 3,1 bilhões menor do que o de janeiro. Já nas trocas comerciais com o Brasil, os EUA registraram superávit de US$ 600 milhões no segundo mês do ano.