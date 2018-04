EUA: Tarifas à China se devem ao “dano estimado à economia” americana

Mateus Fagundes e Victor Rezende, do Estadão Conteúdo

Por Mateus Fagundes e Victor Rezende, do Estadão Conteúdo

São Paulo – Os Estados Unidos justificaram nesta terça-feira a imposição de tarifas às importações de cerca de 1,3 mil produtos da China devido ao “dano estimado à economia” americana.

Em documento de 58 páginas, assinado pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA, o governo americano diz que a imposição das tarifas são julgadas como apropriadas devido ao uso de “uma variedade de ferramentas, incluindo processos de aprovação administrativa opaca e discricionária, requisitos de joint venture, limitações de participações estrangeiras, aquisições e outros mecanismos para regular ou intervir nas operações das empresas dos EUA na China, a fim de exigir ou pressionar transferência de tecnologias e propriedade intelectual para empresas chinesas”.

O governo dos Estados Unidos se utilizou ainda de um entendimento da Organização Mundial do Comércio (OMC) em relação à regulação sobre tecnologia para justificar a imposição das tarifas.

Alvo recorrente de críticas do presidente dos EUA, Donald Trump, a OMC iniciou em 23 de março de 2018, a pedido de Washington, consultas o governo da China em relação a aspectos específicos dos regulamentos de tecnologia do país considerados na investigação do processo divulgado hoje.

De acordo com o Departamento do Comércio, alguns dos alvos das tarifações dos EUA são produtos foram incentivados pela política industrial Made In China 2025, que tinha como objetivo impulsionar setores de alta tecnologia.