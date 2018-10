Os empresários do setor privado dos Estados Unidos contrataram 227 mil empregados em outubro, mais do que o esperado pelo mercado, segundo um relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Departamento do Trabalho.

Economistas consultados em uma pesquisa da Reuters estimavam, em média, uma leitura de 189 mil novas vagas de emprego.

Enquanto isso, o número de setembro foi revisado para 218 mil, de 230 mil novas vagas originalmente divulgadas.