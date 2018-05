EUA são o país mais competitivo do mundo; veja o ranking

São Paulo – Os Estados Unidos desbancaram Hong Kong e se tornaram o país mais competitivo do mundo.

É o que aponta um ranking divulgado nesta quarta-feira (23) pela escola de negócios suíça IMD (International Institute for Management Development).

O levantamento, publicado desde 1989, avaliou 63 países através de 340 variáveis em 4 pilares: Performance Econômica, Eficiência do Governo, Eficiência Empresarial e Infraestrutura.

Foram considerados tanto dados estatísticos (dois terços de peso no índice), quanto qualitativos obtidos por meio de pesquisas com executivos (um terço do peso).

Puxado pelo aumento do PIB e queda da inflação, o Brasil teve sua primeira melhora desde 2010. O país está no 60º lugar, na frente apenas de Croácia, Mongólia e Venezuela.

EUA

Os Estados Unidos se destacaram em performance econômica e infraestrutura e com isso subiram 3 posições necessárias para chegar na liderança, com reflexo de fatos recentes.

“Alguns dados são de 2015 e capturam ainda a administração do [ex-presidente] Barack Obama. A parte de pesquisas captura a percepção de executivos, afetados pelas reformas amigáveis aos negócios – como a tributária”, diz Jose Caballero, economista do centro de competitividade do IMD.

O governo de Donald Trump promoveu no final de 2017 um grande corte de impostos que diminuiu as taxas especialmente para as empresas e para a parcela mais rica da população.

Caballero nota que os mesmos respondentes apontam como problema a instabilidade de políticas, com poucos avaliando que o governo compreende a forma de atrair negócios.

De forma geral, o que o ranking mostra e os especialistas do IMD reforçam é que não existe um modelo ou caminho único para a competitividade.

“Há países como os EUA onde a competitividade está baseada no tamanho e volume da economia e outros, como os nórdicos, onde a estratégia é baseada no social e politico, entendendo que no longo prazo isso terá impacto positivo no crescimento”, diz Caballero.

Um dos destaques no ranking deste ano foi a Áustria, que subiu 7 posições e ficou em 18º impulsionada por “crescimento econômico, redução da dívida do governo e aumento da produtividade dos negócios”, escreve Arturo Bris, diretor do centro de competitividade do IMD, em nota para a imprensa.

Já a China escalou 5 posições e está no 13º lugar, fruto do “investimento na infraestrutura física e intangível assim como a melhora em aspectos institucionais como o quadro regulatório e legal”, também segundo Bris.

Veja o top 30: