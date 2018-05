EUA sancionam rede de financiamento da Guarda Revolucionária do Irã

Washington – O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs nesta quinta-feira sanções a uma rede, operacional nos Emirados Árabes Unidos (EAU) e no Irã, dedicada ao fornecimento de centenas de milhões de dólares à Força Quds da Guarda Revolucionária iraniano.

“O regime iraniano e seu banco central abusaram do seu acesso a entidades nos EAU para adquirir dólares para financiar as malévolas atividades da Força Quds, incluindo a contribuição de fundos para os seus parceiros regionais, através do encobrimento do propósito para os quais eram comprados”, afirmou Steven Mnuchin, secretário do Tesouro, em comunicado.

As novas medidas, que afetam nove entidades e indivíduos iranianos, foram tomadas depois que o presidente Donald Trump retirou o país do pacto nuclear com Teerã e ordenou a reimposição de sanções econômicas ao Irã.