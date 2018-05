EUA revisa para baixo crescimento no primeiro trimestre

O crescimento econômico dos Estados Unidos no primeiro trimestre foi revisado para baixo nesta quarta-feira (30), de acordo com a segunda estimativa do Departamento do Comércio.

O Produto Interno Bruto (PIB) americano cresceu 2,2% em ritmo anual no primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo período de 2017, 0,1 ponto a menos que na primeira estimativa do Departamento do Comércio.

Este ritmo é notavelmente inferior aos 2,9% registrados no último trimestre do ano anterior.

Analistas esperavam uma estimativa inalterada de 2,3%.

Os dados de emprego para maio serão publicados na sexta-feira e devem mostrar uma aceleração da atividade econômica no segundo trimestre do ano.

Analistas esperam que o desemprego se mantenha em 3,8% – sua taxa mais baixa em 17 anos, com uma criação de 190 mil postos de trabalho.

No começo do ano, a expansão da economia dos Estados Unidos estagnou, mas, segundo analistas da Barclays, “esta etapa fraca é transitória e esperamos que o crescimento seja retomada no segundo e no terceiro trimestres, quando o efeito dos estímulos fiscais será sentido”.