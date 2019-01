EUA processam Huawei por fraude bancária e espionagem industrial

Washington – O governo dos Estados Unidos processou nesta segunda-feira a gigante chinesa do setor de tecnologia Huawei de cometer fraude bancária através da violação das sanções ao Irã e de roubo de segredos comerciais de uma concorrente americana.

O processo foi apresentado pelo Departamento de Justiça em um tribunal do Brooklyn, em Nova York, contra a Huawei, duas companhias afiliadas e a diretora financeira, Meng Wanzhou. No total, são 13 acusações de fraude e conspiração para burlar as sanções ao Irã.

A Huawei Technologies Co., maior fabricante de smartphones da China, foi alvo de uma ampla investigação por parte das autoridades americanas, que em dezembro do ano passado pediram à Justiça do Canadá a prisão de Meng Wanzhou.