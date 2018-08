EUA podem fechar acordo comercial com Canadá esta semana, diz Mnuchin

São Paulo – O Secretário de Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse hoje à CNBC que continua esperançoso de que seu país conseguirá fechar em breve um novo acordo comercial com o Canadá. Mnuchin, porém, ressaltou que se as conversas fracassarem, os EUA estão dispostos a seguir adiante com o acordo que já foi negociado com o México.

“Esse é um grande passo adiante para o comércio”, disse Mnuchin em entrevista à emissora americana, um dia depois de a Casa Branca anunciar que fechou um acordo bilateral preliminar com o México, gerando dúvidas sobre o futuro do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês), que inclui o Canadá.

Segundo Mnuchin, aparentemente não há muitos pontos de conflito para um acordo comercial com o Canadá, que pode ser concluído ainda nesta semana.

Também na entrevista, Mnuchin afirmou que os EUA têm feito progresso nas discussões comerciais com China e União Europeia. Ele enfatizou, por outro lado, que Washington deseja maior acesso aos mercados chineses e reciprocidade no comércio.

Mnuchin comentou também sobre o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, que ele considera ser um “líder fenomenal”. O secretário afirmou respeitar a independência do Fed e estar contente com a atual curva de juros dos EUA.

Na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse não estar “animado” com os recentes aumentos de juros do Fed.