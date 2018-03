EUA devem aplicar tarifas a US$ 50 bilhões em produtos chineses

Washington – O governo dos EUA planeja impor tarifas a US$ 50 bilhões em importações da China, segundo uma fonte com conhecimento do assunto.

Mais tarde, às 13h30 (de Brasília), o presidente Donald Trump deverá fazer um anúncio sobre tarifas e restrições a investimentos da China, com o objetivo de levar Pequim a interromper práticas que estariam violando direitos de propriedade intelectual dos EUA.

Espera-se também que os EUA anunciem um processo contra a China na Organização Mundial do Comércio (OMC), por violações de leis comerciais. As tarifas seriam avaliadas separadamente, sem recorrer à OMC.

Funcionários da Casa Branca haviam dito anteriormente que as tarifas afetariam cerca de US$ 30 bilhões em produtos chineses. Há expectativa para a divulgação de um relatório estimando que práticas comerciais da China, relacionadas à transferência indevida de tecnologia para empresas chinesas, causam prejuízos anuais de US$ 30 bilhões aos EUA.

Segundo autoridades de comércio dos EUA, Pequim tem forçado companhias americanas a transferir tecnologia a suas parceiras chinesas em joint ventures, como precondição para fazer negócios na China.

Ainda não está claro se o governo Trump decidiu por punições mais agressivas. Ontem, o representante de Comércio dos EUA, Robert Lightsizer, disse que a Casa Branca está usando um algoritmo desenvolvido para decidir quais produtos chineses serão alvo de tarifas.

A ideia é restringir importações de bens que prejudicariam Pequim, mas causariam relativamente poucos danos a consumidores e empresas dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.