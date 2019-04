EUA não reduzirão exportações de petróleo do Irã a zero, diz fonte

Dubai — Os Estados Unidos não conseguirão reduzir as exportações iranianas de petróleo a zero, já que o Irã está pronto para qualquer decisão dos EUA de pôr fim a isenções concedidas a compradores de petróleo iraniano, informou a agência de notícias semi-oficial Tasnim nesta segunda-feira, citando uma fonte do Ministério do Petróleo iraniano não identificada.

Os Estados Unidos devem anunciar nesta segunda-feira que compradores de petróleo iraniano precisam encerrar as importações em breve ou enfrentarão sanções, disse uma fonte familiar à situação, provocando um aumento de 3 por cento nos preços do petróleo para seu maior nível neste ano.

“Independentemente de as isenções continuarem ou não, as exportações de petróleo do Irã não chegarão a zero sob nenhuma circunstância, a menos que as autoridades iranianas decidam parar as exportações de petróleo… e isso não é relevante agora”, disse a “fonte informada” não identificada.

“Temos monitorado e analisado todos os cenários e condições possíveis para o avanço das exportações de petróleo de nosso país, e as medidas necessárias foram tomadas … O Irã não está esperando pela decisão dos EUA ou pela falta dela para exportar seu petróleo”, disse a Tasnim citando a fonte.

“Temos anos de experiência em neutralizar os esforços dos inimigos para golpear nosso país”, acrescentou a fonte.