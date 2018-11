EUA, México e Canadá assinam o novo tratado comercial T-MEC

Buenos Aires – Estados Unidos, México e Canadá assinaram nesta sexta-feira o acordo comercial conhecido como T-MEC, que substitui o Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), e que ainda deverá ser ratificado pelos Congressos dos três países para entrar em vigor.

O representante de Comércio Exterior dos EUA, Robert Lighthizer; o secretário de Economia do México, Ildefonso Guajardo; e a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland, assinaram o pacto em Buenos Aires, em paralelo à Cúpula de Líderes do G20.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o renovado tratado comercial de seu país com México e Canadá é “revolucionário” e assegurará um “futuro de prosperidade e inovação” para as três nações.

“Este é um acordo exemplar que muda para sempre o panorama comercial”, afirmou Trump durante o ato de assinatura do tratado comercial em Buenos Aires.

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, disse que o renovado acordo comercial abre “uma nova etapa” na relação com as nações vizinhas, e oferece uma base “mais inclusiva, firme e moderna” para o comércio regional.

“Os acordos comerciais não podem permanecer estáticos, precisam avançar de acordo com as necessidades da nossa economia”, afirmou Peña Nieto durante o ato de assinatura do tratado comercial em Buenos Aires, no seu último dia no poder, já que amanhã cederá a Presidência a Andrés Manuel López Obrador.