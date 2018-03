EUA negociará as isenções de tarifas sobre o aço com Brasil

Washington – O responsável pelo Comércio Exterior dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, afirmou nesta quarta-feira que o país está negociando com Brasil, União Europeia, Argentina e Austrália para conceder isenções às tarifas sobre as importações de aço e alumínio, que entrarão em vigor daqui dois dias.

“Estamos em processo de conversas agora com Austrália, Argentina e UE, mas um grande número de países perguntou sobre isso. Outro país com o qual conversaremos em breve sobre isso é o Brasil”, disse Lighthizer durante uma audiência na Câmara de Representantes.

O presidente americano, Donald Trump, assinou no início de março a imposição das tarifas sobre as importações de aço e alumínio do país. Por enquanto, México e Canadá estão isentos por serem parceiros dos EUA no Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), que está sendo renegociado.

Apesar de o próprio Trump já ter sugerido que a Austrália recebesse isenção, as declarações de Lighthizer são as primeiras de um membro do governo que confirmam negociações para ampliar a lista.

Dessa forma, segundo o responsável pelo Comércio Exterior dos EUA, Argentina, Austrália, UE e Brasil podem receber isenções.

“Nossa esperança é resolver isso até abril”, disse.

Por outro lado, Lighthizer afirmou que o caso da Coreia do Sul é um “problema particular” na questão do aço. No entanto, não quis esclarecer se o país receberá isenção.