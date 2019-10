EUA incluem 28 órgãos e empresas da China em lista de sanções

Washington — O governo dos Estados Unidos ampliou a lista de sanções comerciais para incluir algumas das maiores startups de inteligência artificial da China, punindo o governo chinês por seu tratamento a minorias muçulmanas e elevando as tensões antes de conversas comerciais de alto nível em Washington nesta semana.

A decisão norte-americana, que provocou uma repreensão dura de Pequim, visa 20 agências de segurança pública chinesas e oito empresas, incluindo a companhia de vigilância com vídeo Hikvision e as líderes da tecnologia de reconhecimento facial SenseTime Group e Megvii Technology.

A ação impede as empresas de comprarem componentes de companhias norte-americanas –algo potencialmente debilitante para algumas delas– e segue o mesmo esquema usado pelos EUA em sua tentativa de limitar a influência da Huawei Technologies devido ao que diz serem motivos de segurança nacional.

Autoridades dos EUA disseram que a ação não tem relação com a retomada das negociações comerciais com a China nesta semana, mas não sinaliza nenhum relaxamento da postura linha-dura do presidente Donald Trump enquanto as duas maiores economias do mundo tentam encerrar sua guerra comercial de 15 meses.

O Departamento de Comércio disse em um documento legal que as “entidades foram implicadas em violações de direitos humanos e abusos na implantação da campanha de repressão, nas detenções em massa arbitrárias e na vigilância de alta tecnologia da China contra uigures, cazaques e outros membros de grupos muçulmanos minoritários”.

“O governo dos EUA e o Departamento de Comércio não podem e não irão tolerar a supressão brutal das minorias étnicas dentro da China”, disse o secretário de Comércio, Wilbur Ross.

A China disse que os EUA deveriam parar de interferir em seus assuntos. O país continuará a adotar medidas firmes e resolutas para proteger sua segurança soberana, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Geng Shuang, em um boletim de rotina à imprensa, sem dar detalhes.

A Hikvision, que tem um valor de mercado de cerca de 42 bilhões de dólares, se classifica como a maior fabricante mundial de equipamento de vigilância com vídeo.

A SenseTime, avaliada em cerca de 4,5 bilhões de dólares em um evento de arrecadação de maio de 2018, é um dos unicórnios de inteligência artificial mais valiosos do planeta, e a Megvii, que tem apoio da gigante de comércio virtual Alibaba, está avaliada em cerca de 4 bilhões de dólares e se prepara para lançar ações na bolsa para arrecadar ao menos 500 milhões de dólares em Hong Kong.