EUA impõem sanções contra o Irã por abusos de direitos humanos

Washington – O governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira novas sanções contra 14 indivíduos e entidades do Irã, entre eles o chefe o Poder Judiciário, o aiatolá Sadeq Larijani, por “graves” abusos aos direitos humanos e apoio ao programa de mísseis balísticos.

“Estamos sancionando o regime do Irã, entre eles o chefe do Poder Judiciário, pelos maus-tratos a seus cidadãos, incluídos aqueles que foram presos apenas por exercerem o direito de se reunir pacificamente, e por censurar seu próprio povo, que se levanta em protesto contra o seu governo”, afirmou o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, em comunicado.