EUA impõem novas sanções contra integrantes do governo e empresas do Irã

Washington — Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira novas sanções econômicas contra oito funcionários de alto cargo do governo do Irã, entre eles o secretário do Conselho de Segurança Nacional Supremo, Ali Shamkhani, e os “maiores produtores” de aço, ferro e cobre do país, uma resposta ao ataque com mísseis a duas bases que abrigavam tropas americanas no Iraque.

As sanções foram anunciadas pelo secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, ao lado do secretário de Estado, Mike Pompeo, na Casa Branca.

“Essas sanções continuarão até que o regime (iraniano) interrompa o financiamento do terrorismo global e se comprometa a nunca ter armas nucleares”, disse Mnuchin, em pronunciamento.

As tensões entre Washington e Teerã aumentaram desde que o presidente Donald Trump retirou unilateralmente os EUA do acordo nuclear do Irã em 2018 e começou a reimpor sanções que foram relaxadas sob o pacto.