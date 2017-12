EUA geram 228 mil vagas em novembro, acima do previsto

Washington – A economia dos Estados Unidos gerou 228 mil vagas em novembro, após ajustes sazonais, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira.

O resultado ficou acima das estimativas de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que previam a criação de 195 mil postos de trabalho.

O salário médio por hora subiu US$ 0,05 (0,19%), na comparação entre novembro e o mês anterior, para US$ 26,55. A projeção era de alta de 0,3%. Os salários estavam 2,5% maiores na comparação com igual mês do ano passado. O crescimento salarial ainda não chegou ao ritmo de antes da crise, apesar da baixa taxa de desemprego.

O mercado de trabalho dos Estados Unidos está mantendo sua força num momento em que outros aspectos da economia global estão aumentando.

O crescimento econômico nos EUA e na Europa acelerou durante o verão e o Japão está vivenciando sua expansão mais longa em 16 anos.

Os indicadores de emprego são acompanhados de perto pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) nas decisões de política monetária. Fonte: Dow Jones Newswires.